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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق وطالب في حادث انقلاب سيارة بـ صحراوي المنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب سائق وطالب في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقي مدير أمن المنيا ،إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 2932 ص ر ل نصف نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا نتيجة اختلال عجلة القيادة في سائقها.


تسبب الحادث في إصابة كل من محمد. ف. ع 45 سنة سائق، وسامح. م. ع 11 سنة طالب مقيمان بالأقصر تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، والتحفظ على السيارة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور ،وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقيهم العلاج والاسعافات الأولية ،وتولت النيابة العامة التصرف.

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