حميدتي يرد على اتهام العسكريين بالوقوف وراء انقلاب السودان

قال نائب رئيس المجلس السيادي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن الترويج بأن العسكريين وراء الإنقلاب محاولة لاستعطاف الشعب والمجتمع الدولي.

وأضاف حميدتي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية "نريد تقنين المظاهرات وطالبنا وزير العدل بسن قانون لتنظيم المظاهرات".

وأشار حميدتي إلى أن المحاولة الانقلابية مكتملة الأركان وتستهدف العسكريين، موضحا أن اتهام العسكريين بدعم الأزمة الأمنية لتسهيل الإنقلاب يعتبر نفاقا.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني إنه تقدم باستقالته 3 مرات من عضوية المجلس وتم رفضها، موضحا أن الوضع الراهن في السودان لا يحتمل والحياة لا تطاق.

وأوضح حميدتي أن حق التظاهر مكفول في السودان ولا نقبل التخريب وإغلاق الطرق، متعهدا باستكمال المسار الديمقراطي وأنه لا مجال لحكم عسكري مجدداً.

وتابع المسؤول السوداني "لا يمكن تهديدنا بالمجتمع الدولي"، متعهدا بعدم السكوت على الهجوم المتواصل، داعيا لوفاق وطني لتجاوز كل العقبات.