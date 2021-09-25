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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

المحاولة السادسة
المحاولة السادسة لـ انقلاب السودان

بعد انقلاب السودان الفاشل تردد اسم اللواء عبدالباقي البكراوي بقوة بشأن تورطه في هذه المحاولة التي تعد السادسة على الأقل منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019. 

انقلاب السودان 

في هذه المحاولة الانقلابية الجديدة تردد بشدة أن سلاح المدرعات التابع لـ الجيش السوداني بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم، يقف خلف المحاولة، وهو السلاح ذاته الذي تردد أنه يقف خلف محاولة سابقة، ووقتها تردد أيضًا اسم عبد الباقي بكراوي إذ ذكرت تقارير سودانية أنه رفض تسلم مهام قائده اللواء نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله.

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أخبار السودان 

سلاح المدرعات في الجيش السوداني شهد إقالة 8 جنرالات في وقت سابق، بحسب ما يتوارد إعلاميًا عن أخبار السودان . 

 

ومن بين من أقيلوا من سلاح المدرعات اللواء عبدالباقي البكراوي الذي كان القائد الثاني للسلاح قبل نقله إلى الأكاديمية.

 

وتوترت العلاقة بين سلاح المدرعات وقوات الدعم السريع إثر رفضه تمركز الدعم السريع في محيطه.

 

وفي وقت سابق أيضًا تم تداول إحالة عبدالباقي البكراوي للتحقيق بعد تسجيل مسرب قيل إنه تضمن إساءات لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني.

 

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بكراوي وانقلاب السودان 

وذكر مصدر عسكري لوسائل إعلام أنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون أن يحدد عددهم أو الجهة التي ينتمون إليها، كما أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، أن الوضع تحت السيطرة.

 

وشغل اللواء عبدالباقي بكراوي العديد من المناصب في الجيش السوداني في عهد الرئيس المعزول عام 2019 عمر البشير.

 

كان عبدالباقي بكراوي عضوًا في حزب المؤتمر الوطني مع الرئيس المعزول عمر البشير، وتخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987، وشارك في حرب العبور سنة 1973.

 

وخلال هذه المحاولة الانقلابية التي تعد السادسة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، رجح ملاحظون أن يكون سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم خلف المحاولة، وهو السلاح ذاته الذي تردد أنه يقف خلفه.

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وللمزيد حول أخبار السودان ومحاولة انقلاب السودان الفاشلة ودور اللواء عبدالباقي البكراوي في قيادة انقلاب السودان شاهد الفيديوجراف التالي: 

انقلاب السودان السودان اخبار السودان الجيش السوداني عبدالباقي البكراوي

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