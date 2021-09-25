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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهدوا محمد صلاح.. موسيماني يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الأهلي الفترة الأخيرة

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الإجهاد والضغط البدني والنفسي يؤثر علي أداء لاعبيه رغم الفوز علي إنبي والتأهل لدور الــ8 في مسابقة كأس مصر.

 

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم، أن فريقه قدم أداءا جيدا أمام إنبي وظهر بنفس الشكل أمام طلائع الجيش ولكن الفارق أن في مباراة اليوم سجل هدف وتأهل به.

 

وأضاف: "اللاعبون يعانون من الإرهاق والضغوط..هل هذا مستوي محمد مجدي أفشه أو محمد شريف ..لقد تعرض حسين الشحات للإصابة وكذلك طاهر ..لماذا؟؟ لأنهم يحتاجون للراحة كما فعل محمد صلاح الذي قضي وقتاً مع أسرته وبعيداً عن الكرة".

 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16.


وسجل هدف الأهلي صلاح محسن من أول لمسة بعد مشاركته مباشرة عندما تسلم تمريرة محمد مجدي أفشة السحرية، حيث لعب الكرة بسن الحذاء مباشرة في المرمى.

 

قدم الأهلي مباراة قوية وحاصر فريق إنبي في نصف ملعبه بغزوات هجومية متتالية، ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 


بهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا مع فريق بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. 

بيتسو موسيماني بالأهلي انبي كأس مصر موسيمانى طلائع الجيش

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