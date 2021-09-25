موسيماني يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على إنبي

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب إنبي وقطع تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الفارق بين مواجهة اليوم أمام إنبي والمباراة السابقة للفريق أمام طلائع الجيش هو الفوز الذي تحقق.

وأوضح أن مباراة اليوم شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة وقال: «الأهلي لاحت له أربع فرص سجل منها هدف الفوز بخلاف مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري، الذي شهدت إهدار العديد من الفرص دون تسجيل أهداف».

وأشار موسيماني إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعرضون لضغط كبير خلال الفترة الماضية وقال: «نحن في النهاية بشر ونتأثر بهذا الأمر، ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم التي تحمّل من يعمل بها الكثير والكثير من الضغوط من أجل إسعاد الجماهير».

وقال المدير الفني للأهلي إن الفترة الأخيرة شهدت عودة بعض اللاعبين المعارين الذين يحتاجون للمزيد من الوقت من أجل التأقلم على طريقة اللعب التي يخوض بها الأهلي المباريات.

وأعرب عن سعادته بالمستوى الذي قدمه أحمد عبد القادر اليوم، مؤكدًا أنه يسير بخطى جيدة مع الفريق، بالإضافة إلى لويس ميكيسوني الذي يحتاج لاكتساب مزيد من الثقة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة للفريق.

وأكد موسيماني أن خسارة السوبر المحلي وضعت الجميع في ضغوط كبيرة وقال: «نحن في النهاية محترفون ولن نتخطى هذه المرحلة سوى باستعادة الانتصارات من جديد والبداية كانت اليوم».

وأوضح أن محمد شريف ومحمد مجدي أفشة يعانيان من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على الراحة الكافية، مؤكدًا أنه سبق أن حذر من هذا الأمر قبل فترة طويلة بسبب ضغط المباريات الذي سيؤثر أيضًا على المنتخب الذي يضم بين صفوفه العديد من عناصر الأهلي.

وأشار موسيماني إلى أن ضغط المباريات وعدم الحصول على الراحة الكافية تسببا أيضًا في إصابة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وغيابهما عن مباراة إنبي اليوم.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن لاعب الكرة على مستوى العالم يحتاج إلى فترة راحة طويلة يقضيها مع أسرته بعيدًا عن الكرة والضغوط، لكن اللاعبين هنا يخوضون مواسم متلاحمة والأهلي والمنتخب سيدفعان هذا الثمن، وهذا الأمر سيؤثر سلبًا على دوري أبطال إفريقيا وتصفيات كأس العالم وكأس العرب وغيرها من البطولات بسبب ضغط المباريات.