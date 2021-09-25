"أكثر من 30 وزير تعليم".. خالد عبد الغفار يبحث استضافة مصر للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو.. فيديو

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المؤتمر العام للمجلس التنفيذي لمنظمة الايسيسكو هو حدث عام ويحضره اكثر من 30 وزير تعليم عالي علي مستوي الدول الإسلامية جميعا المعنيين بالعلوم والثقافة .



وأضاف خالد عبد الغفار خلال تصريحاته للقناة الأولي المصرية ، أن منظومة التعليم في مصر كبيرة وداعمة لكل المنظمات الدولية وجدول العمل سيكون ثري جدا ويناقش قضايا هامة في مجالات التعليم المختلفة ومنها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل .

وأوضح ، أن الوزارة منذ بداية شهر 9 قامت بتطعيم 500 الف فرد .

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الألمانية التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، بها تخصصات تحتاج إليها مصر، ومنها تكنولوجيا صناعة الدواء والغذاء والزراعة والميكنة والهندسة.

أضاف عبد الغفار،" نحن من يحدد التخصصات التي سيتم تواجدها داخل تلك الجامعات، مضيفا:" كافة الجامعات العالمية ستكون شهاداتها صادرة من الجامعة الأم و يستطيع الخريج العمل بالشهادة في بلد المنشأ أو في أي دولة تعترف بتلك الشهادة".

وتابع:" لا دخل للقبول بالجامعات الألمانية بالتنسيق المصري للجامعات، وقواعد القبول في تلك الجامعات تابعة لقواعد القبول في الجامعة الأم بألمانيا بالتنسيق العام العادي".

وأكمل: "يتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي في ألمانيا يتيح التوأمة في مجالات عدة بالجامعات المصرية والألمانية، ومنها تبادل أعضاء التدريس والطلاب والبعثات المصرية"، مضيفا:" سيتم افتتاح عدد كبير من الجامعات العالمية في مصر ونسعى لاستيعاب 4.2 مليون طالب في الجامعات داخل مصر بدلا من 3 ملايين طالب متواجدين حاليا داخل الجامعات".

