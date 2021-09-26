تعليق ناري من الفنان دياب على قرار منع الغناء بـ الفلاشة.. فيديو

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف دياب، عن رأيه في منع الغناء في الحفلات بالفلاشة، قائلا: "قرار عظيم، لأن الموسيقين قاعدين في البيت من غير شغل"، مشيرا: "أنا كمطرب على الأقل يكون معايا 8 موسيقيين علشان الناس تأكل عيش.. لأن الشغل دلوقتي قليل جدا وكمان الناس هتطلع تغني بفلاشة حرام".



وتابع: "نخلي اللي يعرف يغني يشتغل واللي مش بيعرف يشوف له شغلانه تانية"، مردفا: "الفلاشة بتخلي أي حد يغني".

وكشف دياب، سبب وجود كلمة "القاضية"، في أغنيته، قائلا: "عزيز الشافعي اللي كاتب وملحن وأكيد مش قاصده حاجه دا زملكاوي عظيم".



وأشار: "عزيز الشافعي كبير الزملكاوية وأنا معنديش شخصية في الحاجات دي"، مشيرا: " "مفيش حاجه اسمها غناء مهرجانات، لأن المهرجانات نوع من الموسيقى".



وأضاف: "المهرجانات طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، وبدأت تنتشر بشكل كبير ولا تنتمي للأغنية الشعبية"، مردفا: "هناك مطربين شعبيين كتير مثل عدوية محمود الليثي ومصطفى حجاج"، موضحا: "المطرب الذي يغني شعبي لا بد أن يكون بيغي كويس جدا وصوته مظبوط، ولازم صوته يملئ كل حواس المستمع".

