دياب: 70% من أغاني المهرجانات عدوانية ونرجسية

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف دياب، الفرق بين المهرجانات والغناء، قائلا: "مفيش حاجه اسمها غناء مهرجانات، لأن المهرجانات نوع من الموسيقى".

قال الفنان دياب، إن أغاني المهرجانات عدوانية ويرفضها تماما، مردفا: "70% من أغاني المهرجانات عدوانية ونرجسية".

وأضاف الفنان دياب: "المهرجانات طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، وبدأت تنتشر بشكل كبير ولا تنتمي للأغنية الشعبية"، مردفا: "هناك مطربين شعبيين كتير مثل عدوية محمود الليثي ومصطفى حجاج".

وأشار الفنان دياب: "المطرب الذي يغني شعبي لا بد أن يكون بيغني كويس جدا وصوته مظبوط، ولازم صوته يملئ كل حواس المستمع".



