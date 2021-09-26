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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار مروع بأمريكا..فيديو

صدى البلد

خرج قطار عن القضيان في ولاية مونتانا الأمريكية يوم السبت، أثناء السفر بين محطتي هافر وشيلبي في الولاية.

ونشر الركاب لقطات من موقع الخروج عن السكة تظهر حشودًا من المسافرين يقفون بالقرب من الأمتعة أثناء انتظارهم لمزيد من التعليمات.

وقالت أماندا فريكل، منسقة خدمات الطوارئ والكوارث في هيل كاونتي، مونتانا، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "أكثر من 50 شخصًا أصيبوا، وأن أكثر من شخص واحد لقوا حتفهم. على الرغم من أن فريكل لم تذكر عدد القتلى بدقة، فقد ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن ثلاثة ركاب على الأقل لقوا حتفهم نتيجة حادثة يوم السبت.

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وأشارت مسؤولة المقاطعة كذلك إلى أن المسعفين الأوائل من ست مقاطعات محلية كانوا يستجيبون لموقع الحادث، وأن العديد من المستشفيات مستعدة لقبول الركاب.

وقال شاهد عيان إن ما لا يقل عن أربع سيارات انقلبت من جانبها أثناء خروجها عن السكة الحديدية، والتي قيل إنها حدثت على بعد حوالي ميل واحد من بلدة جوبلين الصغيرة في مونتانا.

قبل الحادث ، كان القطار يتجه غربًا باتجاه سياتل. وأشار متحدث باسم أمتراك "الشركة المصنعة للقطار" إلى أن القطار كان على متنه حوالي 147 راكبًا و 13 من أفراد الطاقم.

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