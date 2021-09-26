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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس ريال مدريد : التعادل ضد فياريال محبط

صدى البلد

أعرب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي ضد فياريال، في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "التعادل محبط قليلا لأنه على ملعبنا، وإذا خسر منافس مباشر فنحن نريد الفوز بالنقاط الثلاث، والنقطة ليست كافية بالنسبة لنا، والشباك النظيفة ليست سيئة بعد استقبال الأهداف في المباريات الماضية".

وأضاف: "لقد أعددنا للمباراة لمحاولة الضغط على الخصم، لكن في الشوط الأول قاموا بعمل جيد للغاية، وكان من الصعب قطع الكرة منهم، وأخطأنا في الكثير من التمريرات، وأحيانًا يحدث ذلك".

وأتم: "ركلة جزاء مستحقة لناتشو؟ الكل يقول إن هناك خطأ، ولا أعرف ما إذا كان هناك خطأ سابق أم ركلة جزاء، وأراد الحكم اليوم السماح باللعب كثيرًا، وإذا لم ير الحكم وحكم الفيديو فسيكون الأمر كذلك".

وفشل ريال مدريد في الفوز على ضيفه فياريال بملعب سانتياجو برنابيو، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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