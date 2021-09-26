عدد المصابين غير محدد..تحقيق عاجل في كارثة القطار الأمريكي..فيديو وصور

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم يوم السبت وأصيب بعض الركاب بعد أن انحرفت سبع عربات في قطار أمتراك عن القضبان في شمال وسط مونتانا، حسبما قال مسؤول بمكتب عمدة محلي.

وحسب "رويترز" البريطانية، قالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل في وقت متأخر يوم السبت إنها ستحقق في الحادث.

وقال مسؤول في مكتب شرطة مقاطعة ليبرتي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الأشخاص الذين حوصروا على متن القطاربعد وقت قصير من خروجهم عن القضبان نُقلوا من القطار.

وأضاف المسؤول أن هناك عدة إصابات لكن لا يوجد إحصاء نهائي.

ونشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لعربات قطارات بجانبهم بعد الحادث وغيرها من عربات القطار المتضررة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وقالت شركة أمتراك إن قطار إمباير بيلدر المتجه إلى سياتل كان يقل 146 راكبا و 16 من أفراد الطاقم عندما خرجت سبع عربات عن القضبان بالقرب من جوبلين.