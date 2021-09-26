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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الألمانية لاختيار خليفة ميركل

أرشيفية
أرشيفية

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، أبوابها في الانتخابات التشريعية الألمانية لاختيار خليفة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد هيمنتها على السلطة لمدة 16 عاما.

ويصوت الألمان الأحد في انتخابات تخرج البلاد من عهد ميركل الطويل غير أنها تبقى الأكثر غموضا في تاريخ ألمانيا في ظل اشتداد المنافسة بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين.

وبعد فتح مكاتب الاقتراع في الساعة 6,00  بتوقيت جرينتش، يبقى الغموض كاملا في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حيث كانت نسبة الذين لم يحسموا خيارهم بعد بمستوى 40% من أصل 60,4 مليون ناخب.

ويسجل الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة وزير المال الحالي أولاف شولتز تقدما طفيفا بحصولهم على 25% من نوايا الأصوات مقابل 22 إلى 23% لمرشح المحافظين أرمين لاشيت، وهي نسبة متدنية تاريخيا، بحسب آخر استطلاعات الرأي.

غير أن الفارق الضئيل للغاية بين وسط اليسار ووسط اليمين، لا يسمح بإطلاق تكهنات.

وفي مطلق الأحوال، سيترتب إجراء مفاوضات مطولة خلال الأشهر المقبلة لتشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلاد، ولو أن ذلك يهدد بشل الاتحاد الأوروبي حتى الفصل الأول من العام 2022.

وقد تضطر ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في السلطة، إلى البقاء في منصبها حتى نهاية العام لتصريف الأعمال.

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الانتخابات الألمانية مراكز الاقتراع خليفة ميركل انتخابات

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