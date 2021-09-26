انتخابات ألمانيا على حافة الهاوية عقب شهور من الخلافات حول الائتلاف

تستعد ألمانيا لدخول حقبة سياسية جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الأحد، حيث يظهر الاقتراع على حافة الهاوية مدى الجدل والخلافات لمدة أشهر حول الائتلاف، خاصة مع انهيار الولاءات الحزبية وأصبحت الأرقام القياسية في بعض استطلاعات الرأي تقترب بشدة بين الأحزاب المشاركة.

وفتحت صباح اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في ألمانيا أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان "البوندستاج"، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة برئاسة مستشار يخلف أنجيلا ميركل التي هيمنت على الحكومة الألمانية لمدة 16 عامًا متصلين.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، انضمت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى مسار الحملة الانتخابية في تجمع حاشد بمدينة آخن الغربية مساء الجمعة، حيث حاولت مساعدة خليفتها المعين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، على سد الفجوة في تيار يسار الوسط الاشتراكي الديمقراطي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشادت ميركل بـ لاشيت، ووصفته بأنه 'بناء جسور سيحمل الناس على متنها".

فيما قال لاشيت للحشد الذي تجمع بمسقط رأسه: "نحن بحاجة إلى حكومة مستقرة"، مضيفًا "إذا كنت تريد الاستقرار لألمانيا، فيجب أن يحتل الاتحاد الاجتماعي المسيحي المركز الأول."

بينما تعهد رئيس وزراء ولاية بافاريا المحافظ، ماركوس سودر، في تجمع بتغيير "هذه اللعبة"، محذرًا من أن ألمانيا يجب ألا تصبح "موقعًا تجريبيًا لترويج الجناح اليساري".

وعكست الحملة الباهتة وغير المركزة في بعض الأحيان أن حزب الاتحاد المسيحي يتخلف عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على الرغم من أن الاقتراع واستطلاعات الرأي في الأيام القليلة الماضية أبرزت فجوة ضيقة جدًا بين الحزبين التقليديين.

وأظهر استطلاع الرأي الأخير الذي نشره "Allensbach" أول أمس الجمعة، أن يسار الوسط يتقدم بشكل طفيف بنسبة 26٪ من الأصوات، يليه يمين الوسط بنسبة 25٪، وفي استطلاعات أخرى، كانت الفجوة أيضًا ضيقة جدًا بحيث لا تكون ذات دلالة إحصائية.

ومع ذلك، حتى لو كانت نتيجة يوم الأحد تعكس التوقعات، فإن الحزبين الشعبيين مجرد ظلال للقوى الانتخابية التي اعتادوا أن يمثلوها منذ السبعينيات.

فيما ذكرت وكالة "فرانس 24"، أن صدور أولى التوقعات لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع لن يلقي بالضرورة بعض الضوء على منحى النتائج، إذ اختار العديد من الناخبين ومن بينهم ميركل نفسها التصويت عبر البريد، وهو تصويت لا تشمله هذه المؤشرات الأولية.

لكن من المؤكد أن التصويت سيسفر عن توزيع أكثر عدلاً للمقاعد البرلمانية في البوندستاج مقارنة بأي انتخابات سابقة في ألمانيا الحديثة، حيث من المحتمل أن يطلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي دعم حزبين آخرين لبناء أغلبية حاكمة.

وبينما قد يتلقى لاشيت "مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" او أولاف شولتز من حزب الاشتراكي الديمقراطي، تصفيقا حارًا ودعمًا من المؤمنين بالحزب اليوم الأحد، لكن من المرجح ألا يتمكن أقوى حزب في الليل من تعيين مستشار للبلاد، ومن المرجح أيضًا أن يرتفع حزبان من الدرجة الثانية يوم الإثنين.

ووفقًا لصحيفة "جارديان"، اعتاد الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية أن يكون شريكًا صغيرًا تقليديًا للمحافظين الألمان، في حين أن حزب الخضر سبق له تقاسم السلطة مع الاشتراكيين الديمقراطيين. لكن في حملة هذا العام، أشاروا بالفعل إلى انفتاحهم على مغامرات جديدة.

وأعرب زعيم الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، الجمعة، عن تفضيله لتحالف "جامايكا" - وهو مصطلح يصف ائتلاف يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الحر FDP وتحالف الخضر، وسمي بذلك نظرا لأن الألوان التقليدية للأحزاب تعكس ألوان العلم الجامايكي.

وفي مناظرة تليفزيونية، ألمح ليندنر أيضًا إلى أنه يمكن أن يرى نفسه على أنه تصحيح يميني في ائتلاف يميل إلى اليسار، قائلا: "سيدخل الحزب الديمقراطي الحر في تحالف الوسط".

وبالمثل، أعربت المرشحة الرئيسية لحزب الخضر، أنالينا بربوك، عن تفضيلها لاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي - دون أن تستبعد بشكل قاطع الانضمام إلى تحالف R2G في إشارة إلى الاشتراكيين وحزب اليسار، والأخضر، أو تحالف مع أحد حزبي يمين الوسط، قائلة إن "حكومة بدون الخضر مثل المناخ بلا حماية".

وذكر مقال في صحيفة "زودويتشه تسايتونج" أنه سيتعين على المعسكرات السياسية القديمة تجاوز خطوطها الحمراء، لافتا إلى أن "تشكيل الحكومة هذه المرة سيكون معقدًا وطويل الأمد وقابل للانفجار".

ومن المرجح أن تستغرق ألمانيا وقتها لاستكشاف الديناميكيات غير المألوفة للمشهد السياسي المتغير، بينما سيتعين على البوندستاج المقبل أن ينعقد لأول مرة بحلول 26 أكتوبر، كما لا يوجد حد زمني لتشكيل الحكومة، ولا توجد قواعد محددة بشأن ترتيب أو شكل المحادثات الائتلافية، والتي يمكن نظريًا أن تتم بالتوازي، ما يهدد بشل الاتحاد الأوروبي حتى الفصل الأول من عام 2022، ما قد يجعل ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في السلطة، إلى البقاء في منصبها حتى نهاية العام لتصريف الأعمال.