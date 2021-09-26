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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم التونسي بلال السعيداني

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا يضم بلال السعيداني

أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي ضمك السعودي.

 

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب الدولي التونسي ، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريبات مع الفريق في المعسكر المغلق المقام بمدينة شرم الشيخ.

 

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 3 صفقات في الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي هويدي إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي هويدي إف سي.

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