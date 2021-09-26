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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاعتراف بطالبان

طالبان: دول عدة سوف تعترف قريبا بالحركة ممثلة لأفغانستان

قادة طالبان
قادة طالبان

قال وكيل وزارة الإعلام في حكومة طالبان الانتقالية ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، أن دول عدة سوف تعترف قريبا بالحركة ممثلة لأفغانستان؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.

 

وأكدت حركة طالبان الأفغانية، الخميس الماضي، أن مسألة تعيين سفراء للبلد في مختلف دول العالم يرتبط بالاعتراف الدولي بحكم الحركة.

 

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، حول إرسال سفراء للدول التي بدأت التعاون مع حكومة طالبان كالصين وباكستان: "إذا ما اعترفوا بحكومتنا سنرسل سفراءنا إليهم ونتمنى أن يفعلوا هذا قريبا".

وفي وقت سابق، أعلنت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا أمس الأربعاء، عقب محادثاتهما في واشنطن على ضرورة تنسيق الاعتراف الدولي بطالبان وأنه يجب أن يكون مشروطا.

وقال المتحدث باسم جونسون، في بيان: "اتفق الجانبان على أن أي اعتراف دولي بطالبان يجب أن يتم بالتنسيق وبشرط باحترام حقوق الإنسان".

وأكد جونسون وبايدن أن النهج الدبلوماسي هو الطريقة اأفضل والأكثر فاعلية لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، وأشاروا إلى أن القيام بذلك هو أفضل طريقة لتكريم ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل السلام والاستقرار في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، بلال كريمي، قد كشف أن الحركة وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة حملت دعوة لإقامة علاقات معها.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال كريمي، إن "الإمارة الإسلامية بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقات بهدف تمهيد الطريق للتعاون، والإمارة الإسلامية تتوقع من الأمم المتحدة الرد بشكل ايجابي على هذه الرسالة حتى يمكن البدء في العمل معا ".

وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي، أن حكومة طالبان الأفغانية ليست "جامعة" وشاملة، ولا تفي بوعود الحركة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الأفغانية التي أعلنتها طالبان لا تعكس التنوع العرقي والثقافي في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه بدأ يفصل بين التعاون مع الحركة وعدم الاعتراف السياسي بحكومتها.

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