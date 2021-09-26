في اليوم العالمي للسياحة.. الإسماعيلية تحتفل بفتح شواطئها بالمجان

تحتفل محافظة الإسماعيلية، غدا الاثنين، باليوم العالمى للسياحة، ومن المقرر إقامة ماراثون يشارك به شباب الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة الشباب من ذوى الهمم، وبحضور عدد من رموز النادى الإسماعيلى.



وقرر اللواء شريف فهمي بشارة فتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائرى المحافظة أو لمواطنى الإسماعيلية، بالإضافة إلى إقامة ثلاثة معارض لمشغولات يدوية لسيدات المحافظة بأندية الفيروز والشجرة والتعاون.

وأكد المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال جميع الأنشطة التى ستقام ضمن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، من حيث نسب الإشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، علاوة على الكشف المجانى على المشاركين بالماراثون، والدفع بسيارات إسعاف وطوارئ، وسيارات تسجيل للتسهيل على المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر إقامة حفل غنائى ساهر لفرقة الإسماعيلية للآلات الموسيقية وفرقة الفنون الشعبية بحديقة الشيخ زايد أمام المحافظة الجديدة.

وكان محافظ الإسماعيلية شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومى للإسماعيلية الذى يحوى العديد من القطع الأثرية والتاريخية.

