العربية: تأجيل جلسة النواب الليبي المخصصة لبحث قانون الانتخابات

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بتأجيل جلسة مجلس النواب الليبي المقررة غدا الاثنين، والمخصصة لبحث قانون الانتخابات.

على جانب آخر، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، إنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترح إجراؤها في ديسمبر المقبل على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت.

وأضاف المنفي في تصريحات لوكالة "رويترز"، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدماً، كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار المنفي، إلى أن عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته.

وبشأن قوانين الانتخابات، أوضح المنفي أن المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين بل هي مشكلة سياسية أيضا.

وتابع المسؤول الليبي : "الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية".

وأكد المنفي أن "الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة".