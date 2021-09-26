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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"العمراوي" يحصد الميدالية السادسة لمصر في بطولة العالم للسباحة بكولومبيا

البطل مروان العمراوي
البطل مروان العمراوي لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف

حصل البطل مروان العمراوي لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف، على المركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق 3 كيلو سباحة بالزعانف المزدوجة ليحقق الميدالية السادسة لمصر ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في كولومبيا.

 

وحصدت مصر، ميداليتين ذهبيتين وفضيتين في سباق ٥ كيلو مونو للأبطال أحمد مرسي أول العالم وأحمد تامر ثاني العالم والبطلات ندي مجدي الميدالية الذهبية وسارة عبد الفتاح الميدالية الفضية ثاني العالم في ذات السياق نفسه ٥ كيلو مونو.

 

كما حصدت مصر في أولى المنافسات، المركز الثالث والميدالية البرونزية تتابع فى سباق ٤ في ١٥٠ mix.

 

بذلك حققت مصر ٦ ميداليات حتى الآن في منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف المقامة حاليا في كولومبيا.

 

جدير بالذكر أن الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يترأس بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف ومعه كلا من العميد محمود نايل  مدرب والكابتن أحمد رمضان مدرب والسباحين المشاركين في البطولة هم : مروان العمراوي -زياد سامح - يوسف إبراهيم - محمود وليد - مصطفى هاني - أحمد تامر - أحمد مرسى - سارة عبد الفتاح - سلمى رمضان -  جميلة علي - ندا مجدى.

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