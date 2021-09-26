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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«إطلالة على الشعر الإنجليزي المعاصر».. ندوة في مكتبة مصر الجديدة غدًا

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء غد الاثنين ، ندوة بعنوان "إطلالة على الشعر الإنجليزي  المعاصر"  تتناول مختارات شعرية من الكتاب الذى يحمل عنوان الندوة ،  ترجمة الشاعر أسامة فرحات ويتناوله بالنقد والمناقشة الدكتور مصطفى رياض استاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس والخبير بمجمع اللغة العربية .

أكد الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة على أهمية وقدر المترجمين، فهم لهم مكانة خاصة، حيث يعملون على نص ليس لهم، ليُظهروه على أفضل صورة ممكنة.. إنهم يبنون هذه الجسور التي تربط بين الشعوب والثقافات المختلفة، وكلما ازدادت جسور الترجمة ندرك أن الحراك الثقافي في نشاط، وجذور التسامح والانفتاح تزداد قوة وثباتاً.

مشيرا الى انه الى انه وعلى مر التاريخ ساهمت الترجمة في نقل المعارف، وازدهرت حركة الترجمة إلى العربية في عهد الخليفة «أبو جعفر المنصور» الذي أرسى الأصول الأولى لحركة الترجمة إلى العربية، والخليفة هارون الرشيد الذي أسس «دار الحكمة» في بغداد كمركز للترجمة، وابنه «المأمون» الذي شهدت الترجمة ازدهاراً واضحاً في عهده إلى العصر الحالي.

مكتبة مصر الجديدة الحراك الثقافي اللغة العربية الأدب الترجمة الشعر

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