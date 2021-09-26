إطلاق أخف لابتوب بالعالم ASUS ZenBook 13 OLED بالتعاون مع سارة الشامي

تعاون بين شركة أسوس و الممثلة سارة الشامي لإطلاق اللابتوب الأحدث من ASUS ZenBook 13 OLED، حيث أن اللابتوب الجديد يتميز بالكثير من المزايا منها وزنه القليل و أيضا خاصية الشاشة OLED مما يجعله الأقل وزنا فى مجموعة اللابتوبات OLED في العالم.

لاب توب ASUS ZenBook 13 OLED

الشاشة OLED هي من أفضل الشاشات المتاحة فى العالم، حيث انها تملك العديد من المزايا منها أن الوان الشاشه لا تتأثر بأي سطوع على عكس الشاشات LCD التقليدية التي تفقد نقو الألوان بالتغيير في سطوع الشاشة. ليس ذلك فقط بل تضيف أيضا ميزه لا توجد غير فى شاشات OLED وهي "الأسود الحقيقي" و هذه الخاصية تتيح لمستخدمي الجهاز أن يروا اللون الأسود بأنقى صورة ممكنة، أيضا تتميز شاشات OLED بأنها أفضل شاشات فى الحفاظ على العين، حيث أنها تقلل الأشعة الزرقاء المنبعثة من الشاشة بنسبة ٧٠% عن الشاشات العادية.

لاب توب ASUS ZenBook 13 OLED

ما هو الجديد في ASUS ZenBook 13 OLED

يضيف الجهاز إمكانيات رائعة إلى مستخدميه، حيث أنه يوجد فى اللابتوب الجيل الأخير من المعالجات Intel و هو الجيل الحادي عشر الذي يوفر سرعه فائقه فى الإستخدام و بقوه الذاكره التى تصل الي ٣٢ جيجا.

مميزات ASUS ZenBook 13 OLED

تميز أيضا اللابتوب Asus ZenBook 13 OLED بمجموعه كامله من منافذ الإدخال و هى مدخل HDMI 2.0 و مدخلين Thunderbolt 4 بدعم الشحن السريع للابتوب و مدخل USB-A 3.2 مما يضيف للمستخدمين اتصال متعدد أينما كانوا و أيضا سلاسه فى الاستخدام حيث انه من الممكن شحن اللابتوب من خلال اى USB C من ٠% إلى ٦٠% فى ٤٩ دقيقه فقط و مع عمر بطريه يصل إلى ٢٢ ساعه.

يضيف شكل هذا الجهاز مميزات عديده لمستخدمينه حيث انه وزنه ضأيل ١.١٤ جم و سمكه القليل ١٣.٩ مم مما يجعل سهوله التنقل باللابتوب بطريقه سلسه، و برغم ان اللابتوب صغير الحجم هذا اللابتوب أكثر قابلية للحمل من أي وقت مضى.

لاب توب ASUS ZenBook 13 OLED

ضمان لمدة عامين

مع شراء لابتوب زين بوك أوليد١٣ | ZenBook 13 OLED ستحصل على ضمان كامل لمدة عامين من شركة "آسوس" ؛ حيث نتفهم أن الحوادث تحدث لنا جميعاً. ولهذا السبب أنشأت آسوس "الضمان الشامل لمدة عامين " ، لجلب راحة البال للمستخدم والمساعدة في حماية أجهزتك من الأضرار مثل تعرض الجهاز للماء، والسوائل ، والماس الكهربي، والكسور، والصدمات.

لاب توب ASUS ZenBook 13 OLED

سعر ASUS ZenBook 13 OLED

لابتوب : ASUS ZenBook 13 OLED متاح الآن في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 14,999 ويمكن شرائه من بي- تك و عرب بيزنس وECC وسلسلة محلات البنداري.

المصادر:

لابتوب زين بوك أوليد١٣ | ZenBook 13 OLED

https://bit.ly/3hMBQrk

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