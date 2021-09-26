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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب زيادة الشعر فى الوجه .. ليست الوراثة فقط

شعر الوجه
شعر الوجه

تبحث الكثير من النساء عن أسباب زيادة الشعر فى الوجه ، لأنه من المشكلات الشائعة بين مختلف الأعمار وتفسد الطلالة العامة.

 

وتمكن معرفة النساء لـ أسباب زيادة الشعر ، فى الوجه من علاج تلك المشكلة بحل جذري ونهائي يريحها من عناء الاستخدام المتكرر ، لطرق الشعر المختلفة حيث أن صاحبات الشعر الزائد يبذلن جهدا ووقتا أكبر فى التخلص منه.

 

وتعتقد الكثير من النساء والفتيات، أن أسباب زيادة الشعر فى الوجه تقتصر على العوامل الوراثية فقط ، ولكن هذا غير صحيح فهناك الكثير من الحالات الطبية الأخرى .

 

ويحذر الأطباء من استخدام مستحضرات وأدوية علاج الشعر الزائد دون استشارة الطبيب ، وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب زيادة الشعر فى الوجه.

 

نكشف لكم أهم أسباب زيادة الشعر فى الوجه وذلك وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ” :

 

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متلازمة تكيس المبايض: هذه الحالة تبدأ غالبًا بالبلوغ وتسبب اختلالًا في الهرمونات الجنسية على مر السنين، قد تؤدي متلازمة تكيس المبايض ببطء إلى نمو الشعر الزائد، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والسمنة، والعقم، وأحيانًا تكيسات متعددة على المبايض.


متلازمة كوشينغ: يحدث هذا عندما يتعرض جسمك لمستويات عالية من هرمون الكورتيزول ويمكن أن يتطور من الغدد الكظرية التي تنتج الكثير من الكورتيزول أو من تناول الأدوية مثل بريدنيزون على مدى فترة طويلة.
تضخم الغدة الكظرية الخلقي. تتميز هذه الحالة الموروثة بإنتاج غير طبيعي لهرمونات الستيرويد ، بما في ذلك الكورتيزول والأندروجين ، عن طريق الغدد الكظرية.


الأورام: نادرًا ما يتسبب ورم يفرز الأندروجين في المبيضين أو الغدد الكظرية في حدوث كثرة الشعر.
الأدوية: بعض الأدوية يمكن أن تسبب كثرة الشعر، وتشمل هذه المينوكسيديل (مينوكسيديل ، روجين) ؛ دانازول ، الذي يستخدم لعلاج النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي. التستوستيرون (Androgel ، Testim) ؛ و dehydroepiandrosterone (DHEA). إذا كان الزوج يستخدم منتجات موضعية تحتوي على الأندروجين ، فقد تتأثر أيضًا من خلال ملامسة الجلد للجلد.
غالبًا ما تحدث كثرة الشعر بدون سبب محدد.

 

عوامل الخطر


يمكن أن تؤثر عدة عوامل على زيادة احتمالية إصابتك بكثرة الشعر ، بما في ذلك:

التاريخ العائلي: العديد من الحالات التي تسبب كثرة الشعر ، بما في ذلك تضخم الغدة الكظرية الخلقي ومتلازمة تكيس المبايض ، تسري في العائلات.


الأصول: من المرجح أن يكون لدى النساء من أصول البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط وجنوب آسيا المزيد من شعر الجسم دون سبب محدد أكثر من النساء الأخريات.


السمنة: تؤدي السمنة إلى زيادة إنتاج الأندروجين ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الشعرانية.

أسباب زيادة الشعر الوجة زيادة الشعر علاج الشعر الزائد تكيس المبايض العوامل الوراثية

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