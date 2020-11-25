لإزالة الشعر من الجذور.. 3 وصفات للتخلص من الشعر الزائد

ر وتساقطه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود إليك حيل سريعة تساعدك على التخلّص من تساقط شعر الوجه فى لمح البصر بوصفات سهلة وسريعة وغير مكلفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى يمكنك تجربتها من مطبخك.. اختارى منها ما يناسبك

وصفة الريحان وخل التفاح



مكونات الوصفة ..

يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.

ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.

ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.

امزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.

امزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.

1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر

4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي





طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات



اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.





كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.





وصفة عصير الليمون وماء الورد





مقادير الوصفة



2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص

1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة من الملح





طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..





ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.



