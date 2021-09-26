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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بركان مدمر في طريقه لمحو جزيرة إسبانية| صور

بركان
بركان

استمرت الانفجارات البركانية في تدمير جزيرة لا بالما باسبانيا مع إجلاء 6000 شخص وتدمير مئات المنازل.

 

تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أعمدة ضخمة من الرماد ترتفع في السماء والحقول تحترق من تدفقات الحمم البركانية المتتالية نحو البحر مما يؤدي إلى القضاء على المباني في مسارها.

بركان

دخل الثوران في جزيرة الكناري الإسبانية مرحلة جديدة أمس عندما انهارت فوهة بركان كومبر فيجا وفتحت فتحة تهوية جديدة للانبعاثات ، مما أدى إلى زيادة تدفق الحمم البركانية. 


واضطر مطار الجزيرة للإغلاق بسبب السقوط الكثيف للرماد البركاني لكن سلطات المطار الإسبانية أينا قالت منذ ذلك الحين إن المطار أصبح يعمل مرة أخرى.

بركان

أدى الإغلاق إلى طوابير طويلة في ميناء الجزيرة للقبض على العبارات قبالة الجزيرة.

 

 قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الجمعة إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل الجزيرة "منطقة كوارث".
 

بركان جزيرة اسبانية مدمر الانفجارات اخبار منوعات ترفيه

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