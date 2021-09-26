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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب سائق متهور

ابن عم ضحية حادث فاقوس: شروق ستخضع لعملية بتر لقدمها اليمنى

الباز
الباز

قال السيد عبد الله ابن عم ضحية حادث فاقوس، إن شروق تعرضت لحادث مروع بسبب سائق متهور غير متحمل للمسئولية وعندما حدث الاصطدام ذهبت على الفور إلى مكان الحادث، ولم اتعرف عليها في بداية الأمر لأن وجهها كان مغطى بالدم وتعرفت عليها بعد أن سمعتها تستغيث بي ثم قمت بحملها سريغًا وذهبت إلى المستشفى.


وأضاف السيد عبد الله خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار، أن شروق ستقوم بعملية بتر في قدمها اليمنى، متابعًا: “لم يتم استدعائي لأخذ أقوالي فيما حدث حتى الآن”.


واستطرد السيد عبدالله، أن الأخ الأصغر لشروق مصاب بنزيف في البطن، و يجب وضعه تحت الملاحظة والرعاية في الفترة المقبلة".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء حفل زفاف فـي فاقوس)، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق وحال محاولته الإنحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات باستقبالها كلاً من (طالبة " مُصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى" - شقيقها "طالب ، مُصاب بكسور متفرقة ") وكلاهما مقيمان بدائرة المركز .

وبسؤال شقيقتهما (حاصلة علي دبلوم - مقيمة بذات الناحية) أفادت بأنه حال وقوف المصابان على الطريق لإستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما إصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة ( أحد الأشخاص - سمكري سيارات ، مقيم بدائرة المركز ) لإختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هارباً .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة ، وبسؤاله قرر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السيد عبد الله حادث فاقوس شروق اخر النهار سائق متهور

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