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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العناوين شريرة.. خالد الجندي لـ نقيب الصحفيين: من يحمي أعراض الشيوخ؟ فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك أزمة تتمثل في أن بعض العناوين الصحفية تكون خطأ، مشيرا في حديثه إلى أن هناك عناوين خطأ توضع على الأخبار الخاصة ببرنامجه "لعلهم يفقهون".

 

وتساءل الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على "دي إم سي": لماذا نحط من قدر العمائم الأزهرية؟، كلنا في خندق الوطن، كلنا نخوض حربا، لماذا حملات التشويه لمن هم في خندق الوطن؟، نريد اصطفافا وطنيا.

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وأضاف: هل العناوين الخاطئة لصالح الوعي، لوزير الأوقاف ولشيخ الأزهر ولنقيب الصحفيين: من يحمي أعراض الشيوخ من العناوين الخاطئة؟، من الذي يحمي أصحاب الخطاب الديني من العناوين التي تعمل على النفور منه؟.


وأكمل: هل يتم الانقضاض على المشايخ بالعناوين المكذوبة؟، أنا حريص على اختيار ألفاظي في برنامجي، وبعض الدهماء والعامة يقومون بالسب وغيره؛ عندما يقرأون هذه العناوين.

 

وتابع الشيخ خالد الجندي: نحن نعاني من مشكلة، وهي تحريف الكلم عن مواضعه، لا بد من بروتوكول لمنع هذا الخطأ، ومن لم يستوعب المسألة؛ عليه أن يتثبت ويتبين قبل النشر.

 

واختتم الشيخ خالد الجندي: لا أتحدث عن المحتوى أو غيره، ولكن الحديث عن العناوين، العناوين شريرة، وليست حَسَنَة النية، وفي العموم إلى أن يتقي الله فينا أصحاب الأقلام؛ أنصح المشاهدين ألا تكتفوا بالعنوان، اسمع المقطع أو اقرأ المحتوى.

خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون خندق الوطن الأوقاف الصحفيين

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