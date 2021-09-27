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بالآلاف .. مدير المشروع القومى للتبرع بالبلازما يعلق على عدد المتبرعين

صدى البلد

علق الدكتور عمرو الشيخ، مدير وحدة المشروع  القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، على عدد المتبرعين التي استقبلتهم مراكز تجميع البلازما منذ انطلاق المشروع.

 

وأوضح  عمرو الشيخ، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن المشروع انطلق فى يوليو الماضى، واستقبلت المراكز 4400 متبرع حتى الآن، وهو رقم أن دل يدل على بدء انتشار ثقافة أهمية المشروع لدى المواطنين، معقبا:" نأمل أن يزداد عدد المتبرعين خلال الأيام الفترة القادمة".
 

وقال عمرو الشيخ ، أن المرحلة الأولى المشروع  القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، تضم 6 مراكز على مستوى الجمهورية تعمل على مدار الأسبوع، لافتا إلى أن الهدف من المشروع، توطين صناعة هذه الأنواع من الأدوية التى يحتاجها مواطنى الدولة بشكل كبير.

 

و أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4400 متبرع بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

 

وأوضحت المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق. يجوز التبرع لمن فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

 

يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري. المراكز الستة تعمل بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما. 

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