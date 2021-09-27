ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن اجتماع الرابطة الأسبوع الماضي، لم يشهد أي تصور للخطوات المبدئية، إلا أن كل العناصر الموجودة بالرابطة، حرصت على أن تكون هناك إضافة وبنية أساسية لرابطة قوية تستمر مستقبلًا.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نجاح الرابطة في تكوين كيان يستمر، خاصة وأن الرابطة هي المنوط بها إدارة الكرة في مصر، أسوة بالأندية الكبرى بالعالم.

وتابع أنه لن يكون هناك مجاملة لأي نادٍ بعينه مستقبلة، رغم أن كل شخص بالرابطة له ميول لأندية محددة لكنها لن تؤثر على إصدار القرارات، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطات تمنع عمل جدول بالشكل المطلوب، إلا أن إدارة المسابقة برئاسة عامر حسين ومعه عماد متعب، يسعيان لعمل جدول يليق بالدوري.

وواصل ثروت سويلم تصريحاته، أن أول قرار تم اتخاذه في اجتماعه اليوم، هو تدشين كأس الرابطة، على أن يكون خلال الفترات التي يتوقف فيها الدوري، أسوة بجميع دول العالم الكبرى، موضحًا أن هذه البطولة ستحل بدلًا من المباريات الودية التي تخوضها الأندية، على أن يكون هناك شكل مميز لكأس الرابطة، بالإضافة إلى الجوائز ستكون على أعلى مستوى.

واستكمل أن شروط المسابقة سيتم الكشف عنها يوم 5 أكتوبر المقبل، قبل عمل القرعة، ولن تكون هذه البطولة ودية مثلما تردد، مشيرًا إلى أنها ستقام خلال التوقفات بشكل أساسي، بينما الرابطة تسعى لعمل كيان منفصل بعيدًا عن اتحاد الكرة، بالإضافة إلى أن يكون هناك مقر مخصص للرابطة سيتم الاجتماع فيه يوم السبت المقبل.

واستطرد، أن الرابطة لا يعنيها سوى نجاح بطولة الدوري الممتاز التي ستجرى القرعة الخاصة بها يوم 5 أكتوبر، بينما الأندية هي من ستحدد شكل إقامتها سواء بمجموعتين أو مجموعة واحدة، موضحًا أن الأقرب هو إقامة دوري من مجموعة واحدة رغم أنه سيكون أطول، بينما عدد الأندية الهابطة للقسم الثاني كما هو لن يتغير، مضيفًا «الأمن حريص على حضور الجماهير في الملاعب وما يمنع وجودهم هو جائحة كورونا».

واختتم تصريحاته «رابطة الأندية أخذت قرار بتغيير درع الدوري كون الدرع القديم لم يتم تغييره منذ سنوات طويلة وآن الأوان لتغييره، ومن الوارد أن يتم الاستعانة بشكل درع الدوري عام 2019 أو تغييره لدرع جديد، لكن الأكيد هو أن الدرع القديم سيتم تغييره».

