سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 27-9-2021

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 27 سبتمبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى الكويتي اليوم الأثنين نحو 21.34 جنيه للشراء و 21.79جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الأثنين نحو 21.40 جنيه للشراء و 21.56جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الامارات دبي الوطنى اليوم الأثنين نحو 21.44جنيه للشراء و 21.56 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك التعمير و الاسكان ، اليوم الأثنين نحو 21.40 جنيه للشراء و 21.65جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك المصري للتنمية الصادرات اليوم الأثنين نحو 21.40 جنيه للشراء و 21.65 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 21.40جنيه للشراء 21.59جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (المصرى الخليجى، فيصل الإسلامي،بلوم ، الكويت الوطنى،العربى الافريفي، الأهلى المتحد، المشرق، التنمية الصناعية) اليوم الأثنين نحو 21.39 جنيه للشراء و 21.65 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني نحو 21.39جنيه للشراء و 21.58 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 21.35 جنيه للشراء و 21.63 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.36 جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين نحو 21.36 جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني بنوك( قناة السويس، عودة) مقابل الجنيه المصرى نحو 21.39 جنيه للشراء و 21.65 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.33 جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع..











