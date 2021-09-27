زيادة 13 إصابة عن أمس.. الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، حصيلة أعداد مصابي ووفيات كورونا ، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس ومن غادروا المستشفيات .

واستعرضت وزارة الصحة أعداد الإصابات اليوم ، حيث بلغت 680 حالة إصابة بزيادة عن عن الأمس بـ 13 إصابة ، بينما سجلت الوفيات 38 حالة وفاة بإنخفاض حالة عن الأمس .

لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن اليوم الأحد، شهد خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254471 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

فيروس كورونا

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 301625 من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و 17187 حالة وفاة.

وزيرة الصحة

طريقة الإبلاغ عن إصابات كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

الصحة والتوعية المجتمعية

حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لـ 584 ألف و254 مواطنًا بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح، خلال فصل الصيف في الفترة من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن خطة التأمين الطبي التي تم تطبيقها بعدد من المحافظات السياحة، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين على المدن الساحلية خلال هذه الفترة، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للعاملين بقطاع الطب الوقائي، وقطاع الطب العلاجي، وهيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للمعامل، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، ومسئولي مبادرات الصحة العامة، وفريق التواصل المجتمعي بالوزارة، وكذلك العاملين بمديرية الشئون الصحية بمطروح، لجهودهم المبذولة في تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظة مطروح خلال فصل الصيف وتوفير الخدمات الطبية للمترديين على المدن الساحلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا لحوالي 375 ألف من المترددين على القرى السياحية، والأسواق العامة، والمحال التجارية، والفنادق السياحية، وأماكن التجمعات، والطرق الرئيسية بمدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي.

ولفت "مجاهد" إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 75 ألف مواطنًا ضمن مبادرات الصحة العامة، من خلال 29 عيادة متنقلة تم توفيرها بالمدن الساحلية بمطروح، حيث شملت العيادات الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان، مضيفًا أنه تم تقديم حوالي 50 ألف خدمة إسعافية للمواطنين من خلال 25 سيارة إسعاف مجهزة تم توزيعها بالمدن الساحلية والطرق الرئيسية بمطروح.

