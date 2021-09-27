محمود كهربا يستعيد ذكريات طفولته مع ناشئى الأهلي



استعاد محمود كهربا لاعب الفريق الاول بالقلعة الحمراء ذكريات طفولته، عندما كان ناشئا فى النادى الأهلى، وذلك عبر حسابه علي "إنستجرام"



ونشر كهربا صورة قديمة له طفولته خلال تواجده فى القلعة الحمراء، ضمن صفوف الناشئين.



تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى امس "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.



وحضر لاعبو الفريق الي النادي اليوم رغم حصولهم علي إجازة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الفوز علي انبي بهدف نظيف والتأهل لدور الــ8 ببطولة كأس مصر.



وعبر بيتسو موسيماني، المدير الفني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب إنبي وقطع تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.