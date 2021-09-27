عفت نصار: مباراة ليبيريا ليس لها قيمة في هذا التوقيت

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبيري مساء الخميس ، ليس لها قيمة في هذا التوقيت ".

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : "منتخب ليبيريا ليس على المستوى المطلوب حتى تستعد من خلاله لمباراتين مصيريتين أمام المنتخب الليبي ضمن منافسات الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022 ، بالإضافة إلى عدم تواجد اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، و أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي ، وغيرهم ، فعلى أي أساس وقع الاختيار على منتخب ليبيريا!".

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا :

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:

أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).