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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبد العزيز وشقيقه فى صورة نادرة مع والدهما

كريم ومحمد عبد العزيز
كريم ومحمد عبد العزيز ووالدهما الراحل


 شارك النجم كريم محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه عبر "انستجرام" بصورة نادرة له من دولاب الذكر يات في طفولته مع والده الراحل محمود عبد العزيز. 
 

وظهر كريم محمود عبد العزيز، صورة نادرة له برفقة والده، التى ظهر فيها مع شقيقه محمد بمرحلة الطفولة، وهما في سن صغير من طفولتهما.
 

يذكر ان آخر اعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم موسى بطولة كل من النجوم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).
 

ضيف شرف

- يظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل واحد من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- شارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

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IMG_٢٠٢١٠٩٢٧_٠١٠٣١٧
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صورة نادرة كريم محمود عبد العزيز الراحل محمود عبد العزيز مرحلة الطفولة بصورة نادرة من طفولته فيلم موسى

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