طبيب منتخب جنوب إفريقيا : بيرسي تاو لا يعاني من إصابة مزمنة

أكد ثولاني نجوينيا طبيب منتخب جنوب إفريقيا أن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي الجديد لا يعاني من أي صابة مزمنة مشيرا الي أن ما تردد خلال الفترة الماضية غير صحيح .

وأضاف نجوينيا خلال تصريحات تلفزيونية : بيرسي تاو لاعب الأهلي لا يعاني من شيء هو لاعب مميز ويمتلك قدرات وامكانيات عالية وبالنسبة لي ما فعله الجهاز الطبي للنادي الأهلي معه هو الأفضل للتعافي من الإصابة .

وأوضح : بيرسي تاو مازال امامه 10 أيام حتي يتم شفاؤه تماما وبالتالي لن يشارك في معسكر جنوب افريقيا في شهر أكتوبر .

وأردف : بيرسي تاو اخفي اصابته عنا خلال الفترة الماضية لرغبته في خوض المباريات ونسميه المقاتل .

وأشار الي ان الجهاز الطبي لم يعرف إصابة بيرسي تاو لأنه لم يخبرهم بشيء واستبداله في مباراة غانا كان لأسباب فنية وليس سبب طبي .