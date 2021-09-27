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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع جروس وكارتيرون

شوبير
شوبير

نفى الإعلامي أحمد شوبير، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك والسويسري كريستيان جروس، لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى.


وكتب "شوبير" عبر حسابه علي موقع: "ياريت كل اخواتنا الأعزاء الإعلاميين ميصدقوش كلام الوكلاء عمال علي بطال الأهلي لا فاوض جروس ولا فاوض كارتيرون مطلقا".

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي.


وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز  في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

النادي الأهلي احمد شوبير الفترة المقبلة بيتسو موسيماني جروس كريستيان جروس

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