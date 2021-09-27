فوائد خروج العرق من الجسم للتخسيس والكلى

فوائد خروج العرق من الجسم عديدة أبرزها فائدته للتخسيس وفائدته للكلى إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى يعد التعرق أمر حيوي لصحتنا خاصة وأنه تساعد الغدد العرقية بشرتنا على تصفية السموم من الجسم ، مما يعزز بدوره جهاز المناعة لدينا.



السبب الرئيسي للتعرق هو تنظيم درجة حرارة الجسم هذا مهم حقًا لأنه يمنعك من الإصابة بضربة شمس. تحافظ درجة حرارة الجسم الطبيعية أيضًا على عمل جميع أعضائك الداخلية بشكل صحيح. لذلك عندما ترتفع درجة حرارة جسمك الأساسية ، تبدأ في التعرق .

فوائد التعرق للكلى

يعمل التعرق أيضًا على تبريد الجسم والحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة كما يساعد التعرق على التخلص من الملح من الجسم ومنع تكون حصوات الكلى.



يؤدي التعرق لفترات طويلة أيضًا إلى زيادة العطش والحاجة إلى شرب المزيد من الماء ، مما يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى وتفتح المسام الموجودة على بشرتنا وتسمح بتكوين حاجز وقائي ضد مسببات الأمراض ، مما يقلل من البكتيريا الموجودة على الجلد .

فوائد التعرق أثناء الرياضة

عند ممارسة الرياضة ، ترتفع درجة حرارة جسمك ويزداد معدل ضربات قلبك. هذا يسبب لك التعرق ، وعندما يتبخر العرق ، يبرد جسمك.

لذا تعد ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لزيادة إفراز العرق خاصة عندما يكون الجو دافئًا بالخارج.

يعرض هذا بشرتك لأشعة الشمس ويسهل إنتاج فيتامين د. يؤدي التعرق إلى فتح المسام ، مما يساعدك بدوره على تكوين فيتامين د بكفاءة أكبر. تذكر أنه كلما مارست التمرينات زادت سرعة التعرق والتخلص من السموم والوقاية من الأمراض.

فائدة التعرق عند ممارسة الرياضة أبرزها منعك من ارتفاع درجة الحرارة أثناء التمرين ، والذي بدوره يمنعك من الإغماء. لذلك ، فإن التعرق أثناء التمرين أمر جيد. ولكن إذا كنت لا تتعرق كثيرًا عند ممارسة الرياضة ، فلا داعي للقلق. هذا يعني ببساطة أن درجة حرارة جسمك لم ترتفع لدرجة أن جسمك يحتاج إلى التعرق.

مثل أي تمرين آخر ، يمكن أن يؤدي التعرق إلى إفراز هرمون الإندورفين ، وهي هرمونات يحفز المشاعر الإيجابية في الجسم. هذا يمكن أن يفعل المعجزات لتحسين المزاج

فوائد التعرق للتخسيس

التعرق يزيد من فقدان الوزن يعد الوزن الذي تفقده من التعرق هو ببساطة وزن الماء. العرق لا يحرق الدهون بل هو ينظم درجة حرارة جسمك.

و للمساعدة في إزالة السموم من الجسم ، استخدم الساونا مرة إلى مرتين في الأسبوع ولمدة تصل إلى 10-20 دقائق عند الانتهاء من استخدام الساونا ، تأكد من الاستحمام لإزالة البقايا والسموم والشوائب من بشرتك.

في الواقع ، وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن التعرق يلعب دورًا مهمًا في طرد المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم والزرنيخ من الجسم لأنها تذوب بسهولة في الماء. ومع ذلك ، يوضح العرق لا يمكنه التخلص من جميع المركبات السامة ، لذلك من المهم شرب الماء المصفى واتباع نظام غذائي صحي

فوائد التعرق أثناء النوم

على الجانب الاخر وضع الجسم في موقف يحتاج فيه إلى تبريد نفسه عن طريق التعرق يمكن أن يساعد فى التحكم فى الدورة الدموية للجسم

يعززالتعرق الدورة الدموية ويساعد على التخلص من حمض اللاكتيك". هذا يمكن أن يخفف الألم ويسرع عملية الشفاء.

مثلما يمكن للعرق التخلص من بعض السموم ، يمكنه أيضًا طرد الشوائب و يحسن الدورة الدموية ، مما قد يفيد الجلد أيضًا.

فوائد خروج العرق من الجسم عند المرض



عندما تكون مريضًا ، من الشائع أن تتعرق. يساعد العرق في تنظيم درجة حرارة الجسم ، مما يقي من الحمى. هذا لا يعني أنه يجب عليك الذهاب إلى الساونا بدلاً من تناول الأدوية التي وصفها طبيبك. التعرق يساعد جسمك على الشفاء بشكل أسرع والتخلص من الجراثيم والبكتيريا .

فوائد خروج العرق من الجسم للبشرة



عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد ، فإن التعرق يساعد في الواقع كثيرًا. عندما تتعرق ، فإنه يفتح مسامك ويدفع المادة اللزجة المتراكمة الموجودة أسفل بشرتك مباشرة. لذا فإن التعرق ينظف مسامك بشكل طبيعي ، مما يساعدك على تجنب ظهور البثور ، يساعد التعرق أيضًا على منع الطفح الجلدي وتهيج الجلد.

فوائد التعرق للشعر



يساعد التعرق من فروة رأسك على فك بصيلات الشعر ، مما يتيح مساحة لنمو شعر جديد. كما أنه يفتح المسام على فروة رأسك ، ويطلق أي تراكم داخل مسامك يمكن أن يعيق نمو شعرك. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن التعرق يفتح بصيلات شعرك لتعزيز نمو الشعر الجديد ، فإن العرق المالح المتراكم على فروة رأسك ليس جيدًا لشعرك.

يحتوي العرق المالح المتراكم على حمض اللاكتيك ، والذي يمكن أن يسبب الضرر عند مزجه مع الكيراتين في شعرك. لذلك في حين أنه من المهم ممارسة الرياضة بانتظام حتى تتعرق فروة رأسك ، فمن المهم أيضًا غسل شعرك بعد التمرين حتى لا يبقى أي عرق زائد على رأسك لفترة طويلة.

المراجع ..sweatblock