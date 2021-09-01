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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأسباب الخمسة لرائحة العرق.. ماذا تعني رائحة جسمك لصحتك؟

رائحة العرق
رائحة العرق

هل لاحظت اختلافًا طفيفًا في رائحة جسمك ؟ هل تعرف أن رائحة عرقك يمكن أن تعطيك أدلة عن صحتك؟

وجد ​​ثلاثة ملايين غدة عرقية في جسم الإنسان ، وأثناء ممارسة الرياضة يمكنك أن تفقد ما بين 700 مل و 1.5 لتر من العرق في الساعة ،يمكن أن يكون الشعور بالحرارة والتعرق أمرًا جيدًا في الظروف المناسبة: مثل التعرق في صالة الألعاب الرياضية ولكن ، إذا بدأت رائحة العرق برائحة مختلفة ، فقد يرجع ذلك إلى مشكلة صحية.

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ماذا عن رائحة العرق الحامضة؟

يمكن أن تنتج رائحة الجسم الحامضة عن التعرق أكثر، كلما زاد تعرقك ، زاد اختلاط عرقك بالبكتيريا التي تعيش عادة على بشرتك ، مما يتسبب في الرائحة الحامضة.

يمكن أن يكون هذا نتيجة حالة تسمى فرط التعرق، يمكن أن يساهم تناول الأطعمة اللاذعة مثل الثوم أو الأوريجانو في هذه الرائحة أيضًا.

ماذا عن رائحة العرق الشبيهة بالبول؟

العرق الذي تنبعث منه رائحة البول يمكن أن يكون أيضًا من أعراض شيء أكثر خطورة، يمكن لأمراض الكبد والكلى أن تسبب لك رائحة كريهة وغريبة إذا كان الكبد أو الكليتان لا تعملان بشكل صحيح ، يمكن أن تتراكم السموم من الجسم بشكل طبيعي يتسبب ذلك في رائحة العرق مثل الأمونيا أو البول.

ماذا تعني رائحة العرق الشبيهة لعجين الخبز؟

تعتبر الخميرة من المكونات الرئيسية لرائحة الخبز اللذيذة ، وهي بالتأكيد أقل شهية عندما تظهر على جسمك وهى ترتبط بالتهابات الأعضاء التناسلية ، هل تعلمي أنه يمكنك أيضًا الإصابة بعدوى الخميرة في الإبط؟

يمكن أن تتسبب الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية أو عدوى الخميرة في الإبطين في جعل رائحة العرق تشبه رائحة عجين الخبز.

لماذا رائحة عرقي مثل الخل؟

يمكن أن تكون رائحة الخل مرتبطة ببعض الحالات الصحية المختلفة، إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى ، فقد تكون كليتيك غير قادرة على تكسير مادة كيميائية تسمى اليوريا سيقوم جسمك بعد ذلك بإفراز اليوريا من خلال البول والعرق، مما يتسبب في الحصول على رائحة تشبه الخل

 يتسبب مرض السكري أيضًا في جعل رائحة العرق أكثر نفاذة من المعتاد ، بما في ذلك الأسيتون ، يتم إطلاقها في العرق.

يمكن أن يكون داء المشعرات سببًا آخر لرائحة الجسم الشبيهة بالخل. هذه عدوى بكتيرية تصيب شعر الإبط وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن 35 بالمائة من المصابين بداء المشعرات أفادوا بتغيير في رائحة الجسم ..

ماذا تعني رائحة العرق الحلوة؟

إذا كانت رائحة عرقك أو أنفاسك حلوة بشكل غير عادي ، فقد يكون هذا بسبب ارتفاع عدد الكيتونات في مجرى الدم.

قد يبدو من الجيد أن تكون رائحتك حلوة ، ولكن يمكن أن تكون في الواقع علامة على حالات طبية خطيرة مثل مرض السكري غير الخاضع للسيطرة إذا لاحظت أن رائحتك حلوة فجأة ، دون سبب واضح ، يجب أن تحصل على نصيحة من أخصائي رعاية صحية.

كيف يمكنني منع الرائحة الكريهة للعرق ؟

إذا كنت تشك في وجود سبب طبي لرائحة جسمك ، فقم بفحص ذلك أولاً وقبل كل شيء ومع ذلك ، إذا كنت في وضع واضح ، وتريد فقط أن تشم رائحتك منعشة ، فجرّب هذه النصائح:

 التنظيف بالماء بشكل متكرر: معظم روائح العرق سببها البكتيريا الموجودة على الجلد يساعد الغسل المتكرر واستخدام سائل الاستحمام ومنتجات الاستحمام المعطرة.
استخدمي مزيل العرق ومضادات التعرق: إذا وجدت أن مزيل العرق الذي تستخدمينه حاليًا لا يقطعه ، فابحثي عن مزيل العرق الذي يوفر حماية أكبر من العرق.
اشرب المزيد من الماء: شرب المزيد من الماء سيخفف العرق بشكل أكبر ، مما يجعل الرائحة أقل وضوحًا.
النظام الغذائي: يمكن لنظامك الغذائي أن يغير رائحة العرق ، والتوابل، وتناول الكثير من اللحوم يمكن أن يؤثر على مقدار تعرقك ، ورائحته.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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