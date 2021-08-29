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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رائحة كريهة.. أم تغرق طفلتها وتطعن ابنها بالسكين في صدره

أم تقتل اطفالها
أم تقتل اطفالها

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” أن سيدة تدعى جميرة هول ، 28 عاما، اتهمت بإغراق وخنق ابنتها البالغة من العمر ست سنوات وطعن ابنها البالغ من العمر 8 سنوات حتى الموت. 

ووفقا للتقارير، عثرت الشرطة على الجثث في أعقاب شكاوى من "رائحة كريهة" قادمة من شقة الأسرة في بالتيمور، بولاية ماريلاند الأمريكية. 

كما يُزعم أن الجيران سمعوا طفلاً يصرخ "ماما ، لا" قبل أسبوع من العثور على الأطفال. 

فيما عثرت الشرطة على الطفلة الصغيرة، داينيريا توماس، ملقاة في حوض الاستحمام وملابس حول رقبتها" بينما تم اكتشاف جثة شقيقها، دافين توماس، ملقى بجوار كيس قمامة وسكين لا يزال مستقرًا في صدره.


لم تكن الأم في المنزل أثناء اكتشفت الشرطة جريمتها، لكن رجال الأمن تعقبتها وهي داخل سيارة أوبر بالقرب من المنطقة واحتجزتها. 

وقال مايكل هاريسون مفوض شرطة بالتيمور، إن الام اعترفت بقتل أطفالها أثناء الاستجواب.

 

 وأضاف: "ليس هناك أصعب من التحقيق في مقتل طفل". تكشف وثائق الاتهام أن الأم أخبرت والدتها أن والد الأطفال أخذهم لكي تخفي جريمتها.
 

جريمة مرعبة ام تغرق طفلتها ام تقتل طفلها السكين وحشية اخبار منوعات

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