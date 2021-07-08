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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخطاء توقفي عنها في الصيف.. تزيد من رائحة العرق الكريهة

أخطاء تسبب رائحة
أخطاء تسبب رائحة عرق كريهة فى الصيف

يشعر الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف بالضجر، وذلك لارتباطة دائما بظهور رائحة العرق ولن يكون هذا لارتفاع الحرارة فقط ولكن لحدوث بعض الأخطاء التى تعمل على زيادة تعرق الجسم وانتشار الروائح المنفرة منه مع كثرة الحركة.

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أفضل مشروبات الصيف المنعشة للقضاء على رائحة العرق

أخطاء تسبب رائحة العرق الكريهة فى الصيف 

 

وللحفاظ على نظافتك الشخصية ورائحة من حولك توضح لك  الإعلامية رضوي الشربيني أهم 5 أخطاء تجعل رائحة الجسم مزعجة وطرق علاجها.
 

الأطعمة ذات الروائح النفاذة


تناول الأطعمة والمشروبات ذات الروائح النفاذة مثل الحلبة والبسطرمة والمأكولات التى تحتوي على الثوم والكثير من البهارات والأطعمة السريعة المليئة بالزيت، كلها وجبات غير صحية تزيد من إفرازات الجسم وتعرقه مع ظهور رائحة هذه الأطعمة في العرق اليومي خلال الحركة المستمرة.
الحل: لهذا يجب تجنب كل ذلك للحصول على جسم برائحة طيبة فيفضل الحفاظ على تناول الأطعمة الصحية والخضروات والفاكهة وتناول الأعشاب العطرية المفيدة التى تعمل على تحسن وظائف الجسم وتجعل رائحته عطرة.
 

الملابس ذات الألياف الصناعية


ارتداء الملابس ذات الألياف الصناعية ونسيان ارتداء الملابس القطنية يزيد من تعرق الجسم وتغير رائحته خلال الحركة، خاصة لأن الملابس ذات الألياف الصناعية لا تمتص العرق بل تزيد من حرارة الجسم وتعرقه مما يعمل على انبعاث رائحة كريهة.
الحل: الحفاظ على ارتداء ملابس قطنية داخلية وخارجية للحفاظ على رائحة الجسم وتقليل العرق.

 

عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية


نسيان إزالة الشعر الزائد من الجسم وإهمال الاستحمام يومياً في الصيف مرة أو أكثر بالطبع سيزيد من اتساخ الجسم وعدم تخلصه من العرق ورائحته المنفرة التى تزيد مع الحركة دون نظافة.
الحل: الاهتمام بإزالة الشعر من الجسم ومواضع العرق مع تكرار الاستحمام بالماء الدافئ والصابون مرة يومياً على الأقل.

 

تطبيق المزيل والعطر لإخفاء العرق


تكرار وضع مزيل العرق والعطور خلال اليوم مع زيادة تعرق الجسم قد يزيد الأمر سوء حيث تظهر الرائحة منفرة أكثر.
الحل: من الأفضل مسح أماكن العرق بقطنة مبللة بالماء والصابون لتنظيف مواضع العرق ثم تجفيفها ووضع المزيل أو العطر وتطبق هذه الطريقة عند التواجد خارج المنزل أما في داخله يرجى الاستحمام باستمرار إذا ما ظهرت رائحة العرق وخاصة قبل النزول والخروج من المنزل لأن الرائحة ستزداد مع الحركة.

ارتداء ملابس غير نظيفة


مهما كان ضيق الوقت والضغوط اليومية غير مسموح بارتداء نفس الملابس أكثر من مرة دون غسيلها، لأن ارتداء ملابس غير نظيفة سيظهر العرق ويجعل رائحة الجسم منفرة حتى وإن كان نظيف.

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