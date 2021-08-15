رائحة نفسك مؤشر لارتفاع نسبة السكر فى الدم.. اكتشف الأعراض

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض مرض السكري إذا كنت لا تعرف العلامات التي يجب البحث عنها، أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري من النوع 2 هو التغيير الطفيف لرائحة أنفاسك، هاتان علامتان تحذيرتان لارتفاع نسبة السكر في الدم في فمك ولا يجب عليك تجاهلهما.



ينتج داء السكري عن تراكم السكر في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى مجموعة كاملة من المضاعفات، لكن ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة أم لا.



تحدث معظم حالات مرض السكري بسبب مرض السكري من النوع 2 ، حيث يكافح الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين ، أو لا يتفاعل الجسم مع الأنسولين.



الأنسولين ضروري لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.

بدون كمية كافية من الهرمون ، يمكن أن تستمر كمية السكر في الدم في الارتفاع ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو تلف الأعصاب، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري إذا لاحظت بعض التغييرات الطفيفة في رائحة أنفاسك.



يتطور لدى بعض مرضى السكري أنفاس إما تشبه رائحة حلوى الكمثرى أو طلاء الأظافر ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

يحدث التغيير بسبب عملية تعرف باسم الحماض الكيتوني السكري ، والتي ترتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم، إذا بدأت في نفاد الأنسولين ، فإن الكيتونات التي تهدد الحياة تبدأ في التراكم في الجسم.

وحذرت الدراسة من أن مرضى السكري يجب أن يفحصوا مستويات السكر في الدم بانتظام - ولكن الأمر أكثر أهمية إذا ظهرت عليهم علامات الحماض الكيتوني السكري.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "الحماض الكيتوني السكري مشكلة خطيرة يمكن أن تحدث لدى مرضى السكري إذا بدأ الأنسولين في أجسامهم بالنفاذ".

"يؤثر DKA بشكل رئيسي على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 ، ولكن يمكن أن يؤثر أحيانًا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

"يمكنك الحصول على DKA إذا كان لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم [فرط سكر الدم] ومستوى مرتفع من الكيتونات في الدم أو البول.

أعراض ارتفاع السكر فى الدم



"تشمل أعراض الحماض الكيتوني السكري الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد ، والشعور بالعطش الشديد ، والمرض ، وألم البطن ، و التنفس الذي يشم رائحة الفواكه [مثل حلوى قطرات الكمثرى ، أو طلاء الأظافر]."



ولكن لمجرد أنك تعاني من رائحة الفم الكريهة ، أو أن رائحة أنفاسك مختلفة عن المعتاد ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بداء السكري.

قد يكون السبب ببساطة هو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ذات الرائحة الكريهة.

في حالات نادرة ، يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو التهاب اللوزتين أو ارتجاع الحمض.

ولكن إذا لم تختفي رائحة الفم الكريهة بعد بضعة أسابيع ، فقد تحتاج إلى التفكير في التحدث إلى طبيب أسنان.

وفي الوقت نفسه ، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري خروج البول أكثر من المعتاد ، والشعور بالتعب الشديد ، وعدم وضوح الرؤية.

أبلغ بعض المرضى أيضًا عن شعورهم بالجوع أو العطش بشكل غير عادي.

إذا كنت قلقًا بشأن أعراض مرض السكري ، يجب عليك التحدث إلى الطبيب.

إذا تُرك دون علاج ، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية ، وكذلك بعض السرطانات ومشاكل الكلى.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.