استشاري يسرد نصائح مجربة لخفض نسبة السكر في الدم

ارتفاع السكر في الدم من أبرز المشكلات التي تواجه مريض السكري خاصة بعد تناول الوجبات الغذائية، وإذا تركت مستويات السكر في الدم دون سيطرة أو علاج أو أخذ الانسولين، فإن خطر إصابتك بمضاعفات مرض السكري يرتفع.

وتتضمن بعض المضاعفات الخطيرة ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الجلدية وتلف الأعصاب ومشاكل القدم وغير ذلك الكثير، ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.

شاركت أخصائية التغذية Nmami Agarwal مؤخرًا بعض النصائح للتحكم في مستويات السكر في الدم، وفقا لموقعndtv فيما يلي بعض هذه النصائح..

1- قلل من تناول الحلويات والخبز الأبيض والأطعمة الأخرى التي قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ بعد الوجبة.

2- ينصح خبير التغذية أيضًا بتناول وجبات صغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة والثقيلة، مشيرة أن تناول وجبات أصغر بدلاً من 3 وجبات كبيرة يمكن أن يساعد في التحكم في الحفاظ على سكريات الدم الصحية.

3- خطوة أخرى مهمة يجب عليك اتباعها أثناء اختيار الأطعمة لنظامك الغذائي لمرضى السكري هي التحقق من مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للأطعمة.

4- الكربوهيدرات لها تأثير كبير على مستويات السكر في الدم. لذلك، غالبًا ما يُنصح مرضى السكر بالتخلص من الكربوهيدرات أو اختيار الكربوهيدرات الصحية.

5- إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، تلعب التمارين الرياضية أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.