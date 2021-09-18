ما فوائد خروج العرق من الجسم.. ونصائح بسيطة للتخلص من الرائحة

تتساءل الكثير من النساء ما فوائد خروج العرق من الجسم وفي الحقيقة هناك العديد من المنافع الصحية التى تعود على الجسم بسبب عملية التعرق.

ويعتقد البعض أن فوائد خروج العرق من الجسم أمر وهمي وليس له وجود على أرض الواقع لكن العلم أثبت أنها حقيقة طالما تطبق بشكل صحيح.

ومن أهم فوائد خروج العرق من الجسم أنه يطرد السموم الضارة ويقلل نسبة الأملاح الزائدة ويساعد على انقاص الوزن والتخلص من بعض أنواع البكتيريا الضارة.

ومن فوائد خروج العرق من الجسم خلال فصل الصيف هى مساعدة الجسم على التأقلم مع درجات الحرارة العالية لأن العرق يعمل على تبريد الجسم طالما يتم إفرازه بشكل معتدل وإلا سيتحول لأمر ضار عندما يفرز الجسم العرق بكميات كبيرة.

نكشف لكم في هذا التقرير أهم فوائد خروج العرق من الجسم ونصائح بسيطة تساعد فى التخلص من رائحته.

هل توجد أضرار لخروج العرق من الجسم

يعد سؤال هل توجد أضرار لخروج العرق من الجسم فهو من أكثر الأسئلة التي ترواد الرجال والنساء خاصة خلال فصل الصيف وفي الحقيقة أن العرق في معظم الحالات ليس له أضرار سوى الرائحة الكريهة.

ولكن يعاني بعض الأشخاص من زيادة التعرق أو فرط التعرق وهو ما يعرض الإنسان للمعاناة من بعض المشكلات الصحية بسبب فقد كم كبير من السوائل والعناصر الغذائية المفيدة أهمها الأملاح المعدنية التى تخرج مع العرق وعندما تنخفض نسبتها يشعر الإنسان بالتعب والارهاق وانخفاض التركيز بدون سبب ويتعرض للإغماء والاجهاد الحراري.

تعرفي على اهم النصائح للتخفيف من رائحة العرق

تريد الكثير من النساء معرفة اهم النصائح للتخفيف من رائحة العرق في الجسم ومنع ظهورها بشكل واضح وقوي حتى وإن كانت تسير في الشارع أثناء فصل الصيف حيث أن ظهور رائحة العرق بشكل واضح يتسبب في الكثير من الإحراج.



مزيل العرق المناسب لك

قد يكون العثور على مزيل العرق المناسب أمرًا صعبا ومحبطًا ، ولكن إذا كان اختيارك الحالي لا يناسبك ، فقد حان الوقت للتخلص منه، وقد يستغرق الأمر بضع محاولات للعثور على مزيل العرق الذي يعمل بشكل جيد مع الكيمياء الحيوية ومتطلباتك اليومية، و ليس عليك تجربة كل مزيل العرق على الرف للعثور على النوع المناسب.

انتبه للمكونات الفعالة فى مزيل العرق: إذا كانت مزيلات العرق التي تستخدم صودا الخبز أو زيت شجرة الشاي كعنصر نشط للتغلب على الرائحة مزعجة أو لا تعمل من أجلك ، فيمكنك تخطي كل مزيل العرق الذي يدرجها كعنصر نشط أو التي تكتبها عالية في قائمة المكونات، ولا تنس أن تراقب أي تهيج أثناء التجربة، الرائحة مثل الورود لا تتسبب في وجود حكة في الإبط .

مزيل العرق منزلي الصنع

لن يمنعك مزيل العرق منزلي الصنع من التعرق ، لكنه سيساعدك على إيقاف مصدر الرائحة وهي البكتيريا.

هناك الكثير من الوصفات المختلفة للتخلص من رائحة العرق، مثل هذه الوصفات لمزيل العرق الكريمي محلي الصنع في البداية يجب العثور على المواد المناسبة لك ومعرفتها جيدا حيث أن بعض الأشخاص لديهم حساسية من مواد معينة فعلى سبيل المثال يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه صودا الخبز وقد يصابون بالتهاب الجلد التماسي بسببها مما يحتم عليهم عدم استخدامها على البشرة لذا إذا شعرت بأي تهيج ، فتوقف عن استخدامه فورًا ودع بشرتك تهدأ قبل وضع مزيل عرق مختلف، ليس هذا فحسب يجب أن تعلم أيضًا أنه إذا كان المحلول دهنيًا جدًا ، فقد ينتهي بك الأمر مع وجود بقع زيت على ملابسك في الأماكن التى وضعت فيها مزيل العرق.

لا تفقد كل الأمل إذا لم تعمل صودا الخبز من أجلك أو إذا كنت تكره مزيلات العرق البودرة حيث يمكنك أن تستخدم مزيجًا من خل التفاح والماء لمزيل العرق كما أن عصير التفاح وخل التفاح يساعدان على قتل البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم الكريهة، ولا يمكن استخدامه بعد إزالة الشعر من الجسم مباشرة حتى لا يسبب تهيج للجلد، لكن لا بأس بذلك لأن الحلاقة تساعد في إزالة البكتيريا على أي حال ، لذلك نادرًا ما تستطيع شم رائحة كريهة في تلك الأيام، واستخدم خل التفاح بعناية ، لأنه يمكن أن يسبب حروقًا كيميائية والتهاب الجلد التماسي المهيج.



نصائح للقضاء على رائحة العرق

نعرض لكم عدة نصائح للقضاء على رائحة العرق ومنع ظهورها في الملابس والتخلص منها بحيل سهلة أثناء الغسيل.

العودة للطبيعة

يجب اختيار الملابس المصنوعة من الأقمشة الطبيعية حيث أن المواد التي ترتديها مهمة كثيرًا، أن ملابسك الرياضية الفاخرة وغيرها من الأقمشة التي صنعها الإنسان مثل البوليستر والياف لدنة هي الجنة البكتيرية، والألياف غير الطبيعية هي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا، من الأفضل لك استخدام ألياف طبيعية مثل القطن أو الكتان أو الصوف.

رائحة الغسيل

إذا كانت رائحة ملابسك تشبه رائحة قاع الحقيبة الرياضية ، فلا داعي للقلق، وأضف كوبًا من الخل إلى غسيلك وستخرج رائحته منعشة، ويمكنك أيضًا استخدام ما يصل إلى كوب واحد من صودا الخبز أو صودا الغسيل للتغلب على الرائحة الكريهة، ولكن لا تخلط الخل وصودا الخبز صودا الغسيل، لأنها تلغي بعضهما البعض.

بالنسبة للأشياء ذات الرائحة الكريهة حقًا (مثل الملابس التي نسيتها في سيارتي الساخنة ، أو اللباس الداخلي المتساقط من اليوجا) ، قم بنقع ملابسك مسبقًا في كوب أو كوبين من الخل لكل جردل من الماء الدافئ قبل الغسيل كما يمكنك القيام بذلك في الغسالة على إعداد "النقع" أو في دلو قبل الغسيل.

نصيحة احترافية: اقلب ملابسك من الداخل للخارج قبل غسلها لأن هذا يجعل من السهل التخلص من الزيوت والعرق من القماش وستبدو ملابسك جديدة لفترة أطول.



يمكن للرائحة الخفيفة المنعشة أن تقطع شوطًا طويلاً ويمكنك عمل العطر الخاص بك أو الكولونيا مع الزيت الناقل بشرط أن يكون نوع خفيف مثل زيت اللوز الحلو ، و ابدأ ب 5-10 قطرات لكل أونصة من الزيت الحامل وزدها حتى تعجبك الرائحة حيث تعمل الأسطوانة بشكل أفضل عند وضع العطر فيها ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام زجاجة لوضع بضع قطرات على أطراف أصابعك ووضعها في المكان الذي تريده



جفف جيداً

تتكاثر البكتيريا الضارة المسببة لرائحة العرق الكريهة في الرطوبة، وإذا كنت عرضة لرائحة الجسم، فعليك توخي الحذر بعد الاستحمام أو الاستحمام أو السباحة وجفف نفسك تمامًا بالمنشفة قبل ارتداء ملابسك ، وكن أكثر حذرًا بشأن تجفيف المناطق التي تتعرق فيها أكثر (مثل الإبطين).

استخدام مزيل العرق بروبيوتيك

ربما سمعت عن البروبيوتيك لصحة الأمعاء، لكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للجلد والبشرة؟!.. فالبروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تمنع نمو البكتيريا السيئة، ويعد الحفاظ على بيئة متناغمة في أماكن التعرق مثل تحت الإبطين أمرًا أساسيًا للتخلص من رائحة العرق الكريهة .

المصادر

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