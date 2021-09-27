عبير صبري تخطف قلوب جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها، صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عبير صبري بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستانا مكشوفا بالوان مبهجة جمعت بين اللونين الأصفر والزيتى، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك خصلات شعرها علي أكتافها، مع ميك اب جرئ يبرز ملامح وجهها.

الفنانة عبير صبري، شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.