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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سيدة كينية.. التحقيق مع 9 جنود بريطانيين.. تفاصيل

القوات البريطانية
القوات البريطانية

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأن السلطات البريطانية تحقق مع 9 جنود بريطانيين في جريمة مقتل امرأة كينية عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي في عام 2012 بعد تعرضها للطعن حتى الموت.

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على جثة المواطنة الكينية التي تدعى "أجنيس وانجيرو" بالقرب من قاعدة للجيش البريطاني في مدينة نانيوكي الكينية، قرب فندق ليونز كورت إن - بعد شهرين من اختفائها في مارس 2012.

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وأبلغت عائلة وانجيرو عن اختفائها بعد قضاء تلك الليلة في الفندق الذي ارتاده عشرات الجنود البريطانيين خلال عطلة نهاية أسبوع ماجنة.

وتردد خلال هذه الفترة أن الفتاة التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 21 عامًا شوهدت وهي تغادر الحانة برفقة أحد الجنود، ثم دخلت إلى غرفته.

وأظهر تشريح الجثة أنها فارقت الحياة نتيجة طعنات تلقتها في صدرها وبطنها، مع وجود دليل على أنها تعرضت للضرب. وبسبب الحالة البدنية، لم يتضح ما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسي.

وفتحت السلطات الكينية الآن تحقيقًا جديدًا، بعد أن وجد تحقيق، تأخر حتى عام 2019، أن مقتل وانجيرو حدث بشكل غير قانوني.

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