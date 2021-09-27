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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج أولية.. هزيمة حزب ميركل أمام الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات الألمانية

الانتخابات الألمانية
الانتخابات الألمانية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن الفرز النهائي في الانتخابات الألمانية يظهر فوز الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات التشريعية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خسر في الانتخابات، حيث حقق  الحزب الديمقراطي الاشتراكي فوز بنسبة 25.7% وفق نتائج رسمية أولية.

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وقال حسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الألماني أن نتائج الانتخابات بألمانيا لم تحسم حتى الأن لكن المؤشرات الأولية تعكس تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة أكبر من أصوات الناخبين ولكن لم يتم اعتماد النتيجة النهائية "

وتوقع حسين خضر خلال  مداخلة  هاتفية  في برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع علي قناه " أون اى " ، أنه في حال  حسم  الحزب الاشتراكي  الديمقراطي نتيجة الانتخابات فقد  يضع ألمانيا في مأزق  خلال الفترة القادمة كونه  ليس بوسعه حكم ألمانيا منفردا ولابد له من البحث عن ما أسماه بالموائمات مضيفا : "  المؤشرات أولية وحتى مساء اليوم تعكس  أن الفارق  بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي 1.3% من أصوات الناخبين  وبدأ الأخير بدوره في إجراء مباحثات هو الأخر خاصة وأن رئيس الاتحاد قال  في  تصريحات له اليوم أنه ليس شرطاً من يحصد النسبة الأكبر من الأصوات أن يكون المستشار الألماني القادم  وأن من سيكون بوسعه  جمع 50% من أصوات البرلمان  سيكون مستشار ألمانيا المحتمل.

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الإتحاد المسيحي الديموقراطي الحزب الديمقراطي الاشتراكي المانيا

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