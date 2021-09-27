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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بدء حملة طرق الأبواب تحت عنوان "المرأة المصرية صانعة السلام" بشمال سيناء

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب المراة صانعة السلام

يبدأ فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ، اليوم الاثنين ،في تنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان : " المرأة المصرية صانعة السلام " ، في مختلف مدن وأحياء وقرى محافظة شمال سيناء، ضمن فعاليات الحملة التي  تبدأ  في مختلف المحافظات اعتبارا من ٢٧ سبتمبر ولمدة ٣ أيام ، في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت احسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ  دورة تدريبية  ل50 من رائدات المجلس، بحضور  عدد من عضوات المجلس والمتطوعات، للمشاركة في تنفيذ الحملة: "المرأة المصرية صانعة السلام".

حيث تهدف الدورة الى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى بالتركيز على القرى ذات الأولوية في المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن، والعمل على ازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

 

تدريب فرق العمل

وأشارت مقررة الفرع،  الى أنه تم تدريب فرق العمل من الرائدات الريفيات وعضوات الفرع والمحامية رئيس مكتب الشكاوى بفرع المجلس حول الاشتراك في حملة طرق الأبواب: "المرأة المصرية صانعة السلام" للتعريف بكيفية نقل رسائل الحملة بطريقة سهلة ومبسطة الى السيدات والأسرة المصرية من خلال التواصل المباشر معهم خلال فترة تنفيذ الحملة في كل قرى وأحياء محافظة شمال سيناء.. الى جانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن والسلام.
 

وقد شملت  حملة طرق الأبواب في المرحلة الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعى تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

وعلى هامش الحملة يتم تنفيذ ورش عمل  فنية وحرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم: "مصر أرض الأمن والسلام".
 

حملة طرق الأبواب المراة السلام

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