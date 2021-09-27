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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح نقاط طبية في الأماكن الجماهيرية بسيناء لمساعدة المواطنين لتلقي لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء،  أنه تم فتح نقاط طبية في الأماكن الجماهيرية  لمساعدة  المواطنين في  تلقي لقاح كورونا، حيث تم اختيار  مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية  أمام المواطنين للتسجيل، ثم الحصول  على اللقاح في نفس الوقت.

التيسير  على المواطنين

 

من جانبه قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحي ان فتح مركز شباب العريش للتيسير  على المواطنين وحثهم على التطعيم  باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.
مؤكدا على سعى الدولة  بتوفير لقاح آمن  وفعّال  لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار المتابعة الطبية على متلقي اللقاحات من قِبل الأطباء ، مناشدا المواطنين سرعة التوجة الي مراكز التطعيم  للتسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة من خلال الرابط التالي ((https://egcovac.mohp.gov.eg ))، و الحصول على جرعة اللقاح 
 

وفي نفس السياق ..أكد ا ابراهيم عبد الله جمعة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية  بالمرور  علي مكتب الخدمه الاجتماعيه الطبية بالعيادات الخارجيه والقسم الداخلي  بمستشفي العريش العام للتأكيد  علي إعفاء المرضي الغير قادرين  من الرسوم  سواءا إعفاء كليا  أو جزئيا  ،  والإشراف على  مستوصف الدرن  لتقديم الدعم المادي والنفسي للمرضي، وتفعيل أعانه الدفعة  الواحده (التأهيل  والاعانة  العاجله) ،بناء علي تكليفات  الدكتور طارق محمد كامل  مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء .

وقال انه تم متابعة  تفعيل صندوق الشكاوي بالتنسيق مع ادارة المستشفى وعمل التوعية اللازمة  للمرضي المترددين ،وحث المترددين علي أخذ التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية  الوقائيه من الفيروس .
 
 

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