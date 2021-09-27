أهم المحطات في حياتي.. هاني رمزي يستعيد ذكريات أمم أفريقيا 98

استعاد هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، ذكريات تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام "1998" وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر هاني صورة له رفقة حسام حسن وعبد الظاهر السقا وحازم امام ونادر السيد وعلق قائلًا :"التتويج بكأس الأمم الأفريقية 1998 من اهم المحطات المهمة في حياتي ورفع علم 🇪🇬 🇪🇬 عاليا".



جدير بالذكر أن هاني رمزي كان نجح مع منتخب مصر في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998 والتي اقيمت في بوركينا فاسو.



وكان "الصقر" احمد حسن قد سجّل الهدف الأول لمنتخب مصر في المباراة النهائية، وأضاف طارق مصطفى الهدف الثاني للفراعنة، وفازت مصر 2-0 لتتوج بكأس البطولة.