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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى فهمي وزوجته بإطلالة رومانسية على ضفاف نهر النيل

مصطفي فهمي وزوجته
مصطفي فهمي وزوجته

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورًا تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور علي باطلالة رومانسية علي ضفاف نهر النيل وعلقت فاتن موسى على الصور قائلة: " القاهرة ونيلها🔹️🔹️وطول ليلها"


جدير بالذكر أن مصطفى فهمي ينتظر طرح فيلمه السينمائي "أهل الكهف" بدور العرض

والعمل بطولة غادة عادل ومحمود حميدة وخالد النبوي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

 

مصطفى فهمى ينتمى لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.
 
حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974. 

بدأ مصطفى فهمى مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).

نساء فى حياة مصطفى فهمي

تزوج الفنان مصطفى فهمى 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، ودينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

ووكشف الفنان مصطفى فهمى فى تصريحات تليفزيونية ان مفهوم الشقاوه بالنسبة له؛ هو جزء من السفر والسهر والرياضة وغيرها، فهو يحصل على جزء من كل هؤلاء، إلا أنه يعتبر أن الرياضة هي الاهم فى حياته ، لذا لا يرى أن زمن الشقاوة لا ينتهى. 

مصطفى فهمي فاتن موسى إطلالة رومانسية ضفاف نهر النيل أهل الكهف

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