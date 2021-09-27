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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكشف عن تفاصيل المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14.. فيديو

الأعلامية داليا أيمن
الأعلامية داليا أيمن

قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه سيتم افتتاح الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح، لافتة إلى أنه سينطلق من خلال المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا المهرجان قائم تحت إشراف وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم.

وأشارت الإعلامية داليا أيمن، إلى أن هذا المهرجان سيشهد تكريم 10 من رواد المسرح المصرى فى التمثيل والإخراج والنقد والتأليف.

وفى سياق آخر، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر  حضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري ، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان .

 

 من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

 

يقدم الفنان أحمد مختار "ورشة تمثيل" على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي وحتى 9 أكتوبر المقبل، تحت شعار "دورة الكاتب المسرحي المصري ".

 

الورشة مجانية وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، حيث تبدأ يوم 29 سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر المقبل، في تمام الثانية ظهرًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا يوميًا بالمجلس الأعلى للثقافة وسيتم خلالها تدريب المشاركين على استكشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحي، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملي والنظري، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالمياً يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

داليا ايمن المسرح الكبير دار الاوبرا المصرية إيناس عبد الدايم المسرح المصري التمثيل والإخراج

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