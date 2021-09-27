عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تنجو من حريق مطبخ منزلها وإصابة والدتها

منة فضالي
منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي أنها نجت من حريق مطبخ منزلها، بعد إصابة والدتها بحرق في يدها. 

وكتبت منة فضالي على حسابها بموقع فيسبوك قائلة:" الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وامي ايديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله". 

ولم تكشف منة فضالي عن المزيد من التفاصيل حتى الآن، فيما حرص الجمهور على الاطمئنان عليها في تعليقاتهم. 

منة فضالي 

نشرت الفنانة منة فضالى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تكشف فيه عن كواليس تصوير فيلمها الجديد «روحى لك». 

وقالت منة فضالى : يوم جديد من تصوير فيلم "روحى لك". 

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي بإطلالة جريئة من عطلتها الصيفية مما نالت الصور إعجاب متابعيها.

فيلم فى القلب 

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بصور جديدة من كواليس أحدث أعمالها الفنية، فيلم “في القلب”، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي، في الصور، رفقة الفنان خالد سليم، وعلقت عليها "أنا سعيد جدًا بالعمل مع أفضل أصدقائي، خالد، للمرة الثانية، وأتمنى النجاح لنا ولجميع الطاقم # فيلم_في_القلب # منه_فضالي_دنيا".

فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.

منة فضالي حريق منزل منة فضالي إصابة والدة منة فضالي اعمال منة فضالي حريق مطبخ منة فضالي

ترشيحاتنا

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

قانون البناء يلزم بتقديم وثيقة تأمين حال ترخيص هذا النوع من المباني

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ